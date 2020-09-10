برلماني نرويجي يُرشح ترامب لـ «نوبل للسلام»

رشح برلماني نرويجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ”نوبل للسلام” بسبب التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني.

وجاء الترشيح لمساهمة ترامب في التوسط لإبرام اتفاق سلام بين الكيان الصهيوني والإمارات. وهذه هي المرة الثانية التي يرشح فيها نفس المشرع النرويجي ترامب لتلك الجائزة.

وهناك آلاف لهم حق ترشيح أناس لنيل جائزة نوبل للسلام منهم أعضاء برلمان وحكومات وأساتذة جامعات ومن حصلوا على الجائزة من قبل.

وامتنعت لجنة نوبل النرويجية التي تمنح الجائزة عن التعقيب.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن كريستيان تيبرينج-جيده، عضو البرلمان عن الحزب التقدمي اليميني، إنه يرشح ترامب “لمساهمته في السلام بين إسرائيل والإمارات، إنه اتفاق متميز”.

وسبق أن رشح تيبرينج-جيده الرئيس الأمريكي للجائزة في 2019 لجهوده الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال إنه رشحه هذا العام أيضا بسبب سحب القوات الأمريكية من العراق.

وأغلق باب الترشيح للجائزة في 31 يناير، ويُعلن اسم الفائز في التاسع من أكتوبر في أوسلو.