برلمان «إيكواس» يرسل وفدا إلى النيجر للتفاوض مع قادة الإنقلاب

قرّر برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» إرسال لجنة إلى عاصمة النيجر نيامي لمقابلة قادة الانقلاب وبحث سبل إنهاء الأزمة دبلوماسيا.

قرار البرلمان جاء وسط خلافات تسببت بتعذر انعقاد اجتماع للاتحاد الأفريقي وترقب لاجتماع قادة جيوش المجموعة، في حين جدد مجلس الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للانقلاب في النيجر.

وشهدت الجلسة الطارئة لبرلمان إيكواس انقساما حادا بين أعضائها، مما حال دون أي توافق على قرار موحد بشأن التدخل العسكري في النيجر.

وذكرت وسائل إعلام في نيجيريا أن أعضاء برلمان إيكواس انقسموا بين المتمسكين بضرورة استخدام الدبلوماسية لاستعادة الحكم الديمقراطي في النيجر.

ويرى أعضاء آخرون ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه قادة الانقلاب ليكون رادعا للطامحين إلى إحداث تغيير غير دستوري في المنطقة، في حين ستعقد رؤساء أركان الجيوش في مجموعة «إيكواس» اجتماعا لبحث التدخل العسكري في النيجر.