برلمان «إيكواس» ينقسم إزاء التدخل العسكري في النيجر

قالت وسائل إعلام نيجيرية إنّ الانقسام بين أعضاء برلمان «إيكواس» حال دون التوافق على قرار موحد بشأن التدخل العسكري في النيجر.

وذكرت وسائل الإعلام أنّ بعض النواب شددوا على ضرورة استخدام الدبلوماسية والحوار لاستعادة الحكم الديمقراطي في النيجر، وطالبوا برفع العقوبات لأنها تضر المواطنين وليس قادة الانقلاب، حسب قولهم.

ورأى نواب آخرون أنّه من الضروري أن تتخذ المجموعة موقفا حازما ضد قادة الانقلاب في النيجر ليكون رادعا قويا للطامحين بإحداث تغيير غير دستوري في المنطقة، وفق تعبيرهم.

من جهته، أوضح المتحدث باسم برلمان «إيكواس» أنّ الجلسة لم تسفر عن أي قرار، لكن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب.

وأوضح المتحدث أنّ البرلمان شكل لجنة لمقابلة رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو -بصفته رئيسا لـ «إيكواس»- للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.