برلمان الشباب يعقد جلسته الأولى في طرابلس

عُقِد بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، فعاليات برلمان الشباب الليبي في جلسته الأولى، بعد انتخاب أعضاءه من دوائرهم الانتخابية ممثلين كافة المدن الليبية، وبحضور رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج والعمل والتأهيل علي العابد والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة.

وتم في بداية الجلسة تكليف أكبر الأعضاء سنًا رئيساً للبرلمان وانتخاب اللجان النوعية بالبرلمان.

وعُقِدت جلسة مخصصة لمناقشة ملف المحروقات من كافة جوانبه، واستعراض تقرير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، حيث أُعطيت الإحاطات في هذا الملف لكل أعضاء اللجان وفتح باب النقاش بخصوصه.

وفي مداخلة له، أكد الدبيبة اعتزازه بهذه المحاكاة الديمقراطية وفخره بشباب ليبيا وهم يناقشون أهم الملفات الاقتصادية بكل مهنية وجدية، وتعزيز العمل الديمقراطي في البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

كما شارك وزيري العمل والتأهيل والإقتصاد والتجارة بمداخلات في ملف دعم المحروقات والخطوات الإجرائية المتخذة من قبل الحكومة.

وتم في نهاية المحاكاة للجلسة، التصويت على المقترحات المقدمة بشأن هذا الملف.

يُشار إلى أن أعضاء برلمان الشباب الليبي خضعوا لبرنامج تدريبي استمر لمدة أسبوع تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونتج برلمان الشباب الليبي عن طريق الدوائر الانتخابية المعتمدة في ليبيا، وشارك فيها كل شباب ليبيا في يوليو الماضي.