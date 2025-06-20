برلين تحتضن اجتماعاً دولياً حاسماً لدعم حل سياسي شامل في ليبيا

عقدت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة كبار المسؤولين، وبرئاسة مشتركة من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، والسفير الألماني كريستيان باك.

وجاء الاجتماع في إطار الجهود الدولية المتواصلة لدعم عملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، بتيسير من الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، شملت: أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

وأكد المشاركون دعمهم الكامل للمسار السياسي الليبي، وضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وضمان الاستقرار والسيادة والوحدة الوطنية في ليبيا.