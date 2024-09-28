برلين تدعم جهود استقرار ليبيا

استقبلت وزير الدولة كاتيا كول، في وزارة الخارجية الألمانية، بمقر الوزارة بالعاصمة برلين، وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، خلال زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وناقش اللقاء “التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد التومي، “التزام حكومة الوحدة الوطنية بإجراء انتخابات عامة بليبيا على أساس دستوري توافقي ونزيه”.

كما “استعرض وزير الحكم المحلي إجراءات وقرارات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات إلى البلديات، وتفعيل الإيرادات المحلية، وتخصيص الحكومة لميزانيات التنمية المحلية، بالإضافة إلى تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة ومشاركتها بفاعلية في كافة مستويات الإدارة المحلية وعلى المستوى الوطني، عبر إنشاء منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي يظم في عضويته جميع عضوات المجالس البلديات السابقات والحاليات من خلال لجان فنية متخصصة”.

وعبرت كول، “عن التزام ألمانيا بدعم مسار برلين ودعم جهود استقرار ليبيا”، معربة “عن تقديرها لمستوى التعاون المتقدم بين المؤسسات الألمانية ووزارة الحكم المحلي”، مؤكدة “دعم الحكومة الألمانية لكافة البرامج القائمة بين البلدين”.