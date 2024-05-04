برلين تعرض فيلا لأحد أقرب «حلفاء هتلر» لمن يريد تملكها مجانا!

عرضت حكومة برلين، فيلا كانت مملوكة لوزير الدعاية في عهد أدولف هتلر، يوزيف غوبلز، لمن يريد تملكها مجانا.

ووفق المعلومات، “حاولت برلين مرارا تسليم الموقع إلى السلطات الفيدرالية أو ولاية براندنبورغ، حيث تقع الفيلا، بدلا من الاستمرار في دفع تكاليف الصيانة والأمن في المبنى”.

وقال وزير مالية برلين، شتيفان إيفرز، أمام برلمان الولاية: “أعرض على أي شخص يرغب في امتلاك المكان، أن يحصل عليه كهدية من ولاية برلين”.

وأضاف: “إذا فشلنا مرة أخرى، كما حدث في العقود الماضية، فلن يكون أمام برلين خيار خر سوى تنفيذ عملية الهدم التي أعددنا لها بالفعل”.

يذكر أن غوبلز، كان أحد أقرب حلفاء هتلر، هو الذي بنى الفيلا الفاخرة عام 1939 على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال برلين.