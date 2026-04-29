برلين.. كلاب آلية برؤوس «ماسك وزوكربيرغ»!

شهد أحد المعارض الفنية في العاصمة الألمانية برلين عرضاً تفاعلياً غير تقليدي لكلاب آلية مزودة برؤوس سيليكونية لشخصيات بارزة في عالم التكنولوجيا، من بينها إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، حيث تقوم هذه الكلاب بالتقاط صور عبر كاميرات مدمجة وتحويلها إلى مطبوعات ورقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحمل العمل الفني اسم “حيوانات عادية”، وهو من ابتكار الفنان الأمريكي مايك وينكلمان المعروف باسم “بيبل”، ويُعرض في المتحف الجديد الوطني في برلين، ضمن تجربة تجمع بين الروبوتات والفن الرقمي والتقنيات التوليدية.

ويعتمد العمل على فكرة تحويل الصور التي تلتقطها الكلاب الآلية من محيطها الواقعي إلى أعمال فنية مطبوعة، حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تفسير المشهد وفق “منظور” الشخصية البشرية المثبتة على رأس كل كلب، ما ينتج أنماطاً بصرية مختلفة لكل نموذج.

ويشير القائمون على المعرض إلى أن الكلب الذي يحمل رأس بابلو بيكاسو ينتج صوراً بأسلوب التكعيبية، بينما يعكس كلب آندي وارهول مشاهد مستوحاة من فن البوب، في محاولة لإظهار كيف يمكن للهوية الفنية أن تُدمج مع الخوارزميات.

ويهدف العمل، بحسب المنظمين، إلى تقديم قراءة نقدية لدور التكنولوجيا الحديثة في تشكيل إدراك الإنسان للعالم، في ظل تنامي تأثير الخوارزميات ومنصات الذكاء الاصطناعي على المحتوى البصري والمعلوماتي.

وقال الفنان مايك وينكلمان في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس إن طريقة فهم البشر للعالم كانت تاريخياً تتأثر برؤية الفنانين، بينما باتت اليوم تتشكل بدرجة كبيرة عبر خوارزميات تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف أن هذه الخوارزميات لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت، بحسب وصفه، مؤثراً رئيسياً في ما يراه المستخدمون يومياً، من خلال التحكم في تدفق المعلومات وترتيبها وإظهارها.

وكان العمل قد عُرض لأول مرة في معرض آرت بازل ميامي بيتش 2025، فيما يُعرف الفنان “بيبل” بأعماله الرقمية، أبرزها بيع عمله الشهير “كل يوم: أول 5000 يوم” في دار كريستيز بأكثر من 69 مليون دولار، كأحد أبرز مبيعات الفن الرقمي المدعوم بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال.

