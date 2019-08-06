برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث دعم بلدية مصراتة بجملة من المشروعات

قام المجلس البلدي في مدينة مصراتة باستقبال جيراردو نوتو مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، وبرافقته خالد اللافي منسق مشروع دعم الاستقرار بليبيا وبحضور كل من محمد الأمين من مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد الأطرش، مدير مكتب التخطيط في مصراتة.

هذا وكان في استقبال نوتو كل من مصطفى كرواد عميد البلدية، والسادة اسماعيل الهاشمي وعلي أبوستة ومحمد التومي أعضاء المجلس البلدي، والحسين الجمل رئيس مجلس الشورى بالبلدية.

وتمحور اللقاء حول برنامج دعم الاستقرار في ليبيا الذي تشترك في تمويله بعض الدول الأعضاء بما فيهم ليبيا، والذي يدار من قبل البرنامج بالشراكة مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار في ليبيا إلى المساهمة في تنفيذ بعض البرامج في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية ذات الطابع العاجل من صيانات وتوفير بعض الإحتياجات، كذلك المساهمة في التخطيط وتبني برامج على المدى المتوسط والبعيد تسهم في الاستقرار وتطوير العمل البلدي، وتقديم الخدمات للمواطن.

كما تم الاتفاق على جملة من المشروعات التي ستقدم للبرنامج لاعتمادها والشروع في تنفيذها بمعية وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني.