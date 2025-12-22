بتمويل 5.8 مليون دولار.. مشروع أممي جديد لإنقاذ «بحيرات أوباري»

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الموافقة على مشروع بيئي جديد بتمويل من مرفق البيئة العالمية بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، على أن ينفذ المشروع بالشراكة مع وزارة البيئة.

ويستمر المشروع لمدة خمس سنوات ويركز على حوض بحيرات أوباري، ويستهدف معالجة تحديات تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الصحراوية.

وأوضح البرنامج أن المشروع يضع الأساس لإنشاء منتزه بحيرات أوباري الوطني المقترح على مساحة تصل إلى 100,000 هكتار، ويسهم في إعادة تأهيل 225 هكتارًا من الأراضي الرطبة والواحات، ويدعم 2,250 شخصًا بفرص عمل مستدامة يشكل النساء نصف المستفيدين منها.

وأشار إلى أن المبادرة تخلق نحو 700 وظيفة جديدة في مجالي السياحة البيئية والزراعة المستدامة، ما يعزز مصادر الدخل المحلي ويدعم المجتمعات المحيطة بالبحيرات.

وأكد البرنامج أن دمج الحلول القائمة على الطبيعة مع الثقافات المحلية الأصيلة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ليبيا المناخية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأجندة التنمية المستدامة 2030.