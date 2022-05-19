برنامج الإفصاح والشفافية.. محور اجتماع محافظ المركزي والسفير الأمريكي

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، والفريق المرافق له، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والفريق المرافق له، بمشاركة عبر الفيديو إريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي دعماً للجهود المبذولة واستعراضاً للتقدم المُنجز في برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير الإفصاح في بيانات الإيراد والانفاق العام، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وصولا لأعلى معدلات الشفافية.

وتم خلال الاجتماع الوقوف على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية، كما تناول الاجتماع نتائج اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر المصرف بحضور كافة مؤسسات الدولة المعنية والذي تناول توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المعنية للوصول لأعلى معدلات الشفافية.