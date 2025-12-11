برنامج «رائدات» يدعم تطوير مهارات القيادة للشابات

حضرت خمس وثلاثون مشاركة من برنامج رائدات التدريبي التابع للأمم المتحدة في ليبيا حلقة نقاش حول القيادة النسائية والشبابية، بمشاركة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخدزه ومسؤولات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونُظمت حلقة النقاش في إطار الجولة الثانية من تدريبات الدفعة الثالثة من برنامج «رائدات» الذي بدأ في أكتوبر 2025، بمشاركة شابات من جميع أنحاء ليبيا ومن مختلف المكونات الثقافية والمجتمعية، شملت مشاركات من ذوات الإعاقة.

وقالت كيمخدزه، ردًا على أسئلة حول النصائح للشابات الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية: عندما تكونين في موقع القيادة، يجب أن يكون لديكِ هدف، وأن تحددي مصفوفة القيم خاصتك، وأن تلتزمي بها، مضيفةً أن كثيرًا من النساء يشككن في قدراتهن وهذا غير صحيح، وأن المسارات نحو القيادة ليست مستقيمة، ومن المهم إبقاء العقول والأعين متفتحة على الفرص وألا نخشى اتخاذ قرارات غير تقليدية، واستطردت قائلةً إن من المهم التحلي بالشجاعة ومواجهة المخاطر بحذر.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن جهود برنامج رائدات التابع للأمم المتحدة في ليبيا لتعزيز مهارات القيادة بين الشابات ودعم مشاركتهن الفاعلة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز التنوع الاجتماعي والمجتمعي. ويستهدف البرنامج تطوير القيادات النسائية والشبابية ليكنّ قادرات على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والمساهمة في بناء مجتمع متوازن ومستدام، مع مراعاة إشراك ذوي الإعاقة والفئات المهمشة لتحقيق شمولية أكبر في برامج التدريب.