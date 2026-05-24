برنامج صيفي ضخم للشباب… التسجيل يبدأ رسمياً عبر «المنصة الرقمية»

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، عن فتح باب التسجيل أمام الجمعيات والمنظمات الشبابية الشريكة للقطاع، الراغبة في تنظيم مخيمات صيفية بالولايات الساحلية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحملة الصيفية لموسم 2026.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تتم حصرياً عبر المنصة الرقمية الوطنية الخاصة بالمخيمات الصيفية، خلال الفترة الممتدة من 05 يوليو إلى 05 سبتمبر 2026، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم وتأطير النشاطات الشبابية الهادفة خلال الموسم الصيفي.

وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة تهدف إلى توسيع فرص الترفيه التربوي والتكوين والتأطير لفائدة الأطفال واليافعين والشباب، من خلال برامج نوعية تعتمد على أساليب حديثة في التسيير والتنظيم.

وأكدت وزارة الشباب أن المبادرة تسعى إلى رفع مستوى هيكلة العمل الشبابي، عبر اعتماد آليات عصرية تقوم على الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، مع إتاحة المجال أمام مختلف الشركاء الجمعويين للمشاركة في تنظيم هذه المخيمات.

ودعت الوزارة جميع الجمعيات والمنظمات الشبابية المهتمة إلى إيداع طلباتها عبر المنصة الرقمية الوطنية، ليتم دراستها وبرمجتها للاستفادة من تنظيم المخيمات الصيفية داخل عدد من المؤسسات التابعة للقطاع والقطاعات الشريكة في الولايات الساحلية، وفق المعايير المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجه أوسع لدعم النشاطات الصيفية الموجهة للشباب، وتعزيز فضاءات الترفيه الآمن والتكوين خلال العطلة الصيفية.

