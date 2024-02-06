برنامج «متألق – 2» ينجح بدمج 250 من حملة السلاح في سوق العمل

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 6 فبراير 2024 - 17:30 | آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 20:20 نُشر: الثلاثاء، 6 فبراير 2024 - 17:30
ليبيا

اختتم برنامج (متألق – 2) الممول من فرنسا والاتحاد الأوروبي، المخصص لدمج حاملي السلاح في مجالات العمل وريادة الأعمال.

وذكرت السفارة الفرنسية في بيان لها، أن برنامج (متألق – 2) نجح في إدماج (250) من حاملي السلاح في مجالات العمل.

وعبرت السفارة عن شكرها لوزارة العمل والتأهيل، والمشروع الوطني لإعادة التأهيل والإدماج لنجاح هذا المشروع.

وشهد ختام البرنامج كل من وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد وسفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي  لدى ليبيا مصطفى مهراج ونيكولا أورلاندو.

آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 20:20
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