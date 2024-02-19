برنت والكبير يناقشان الاستقرار الاقتصادي وتدابير سوء الإدارة وغسل الأموال.

اعتبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “جيريمي برنت” أنه لقائه قبل يومين بتونس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير “فرصة ممتازة للتواصل بشأن الخطوات التالية في الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة وليبيا، من خلال الدعم الفني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”
وقال ” برنت ” في تغريده نشرتها السفارة الامريكية على حسابها بمنصة ( أكس ) لقد ناقشنا التحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي في ليبيا والحاجة إلى الشفافية وتنسيق السياسات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك التدابير الفعالة لمنع الاحتيال وسوء الإدارة وغسل الأموال.
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