برنت والكبير يناقشان الاستقرار الاقتصادي وتدابير سوء الإدارة وغسل الأموال.

اعتبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “جيريمي برنت” أنه لقائه قبل يومين بتونس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير “فرصة ممتازة للتواصل بشأن الخطوات التالية في الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة وليبيا، من خلال الدعم الفني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”

وقال ” برنت ” في تغريده نشرتها السفارة الامريكية على حسابها بمنصة ( أكس ) لقد ناقشنا التحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي في ليبيا والحاجة إلى الشفافية وتنسيق السياسات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك التدابير الفعالة لمنع الاحتيال وسوء الإدارة وغسل الأموال.