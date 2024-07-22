«برنت» يُجدد الدعم لتعزيز السلام في جميع أنحاء ليبيا

جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، “دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاندماج في جميع أنحاء ليبيا كجزء من استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

وعبر الدبلوماسي الأمريكي خلال لقائه بمسؤولين وخبراء ليبيين ملتزمين بالتمكين والإدماج الاجتماعي لمناقشة “تعزيز دور المرأة في عملية بناء السلام”، “عن شكره لممثلي المجلس الرئاسي والبلديات وكذلك الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني”.

وقال برنت: “إن للنساء والشباب دور أساسي في بناء مستقبل في ليبيا يقوم على سيادة القانون واحترام كرامة كل فرد”.

القائم بالأعمال برنت: "لقد كان شرفًا لي أن ألتقي يوم الجمعة بالمسؤولين والخبراء الليبيين الملتزمين بالتمكين والإدماج الاجتماعي في مناقشة @USIP حول 'تعزيز دور المرأة في عملية بناء السلام'. شكراً لممثلي المجلس الرئاسي والبلديات، وكذلك الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني الذين شاركوا.… — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) July 22, 2024