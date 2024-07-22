«برنت» يُجدد الدعم لتعزيز السلام في جميع أنحاء ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 22 يوليو 2024 - 14:34 | آخر تحديث: 22 يوليو 2024 - 15:09 نُشر: الإثنين، 22 يوليو 2024 - 14:34
ليبيا
واشنطن تجدد دعمها لجهود الاندماج في جميع أنحاء ليبيا

جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، “دعم بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاندماج في جميع أنحاء ليبيا كجزء من استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار”.

وعبر الدبلوماسي الأمريكي خلال لقائه بمسؤولين وخبراء ليبيين ملتزمين بالتمكين والإدماج الاجتماعي لمناقشة “تعزيز دور المرأة في عملية بناء السلام”، “عن شكره لممثلي المجلس الرئاسي والبلديات وكذلك الأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني”.

وقال برنت: “إن للنساء والشباب دور أساسي في بناء مستقبل في ليبيا يقوم على سيادة القانون واحترام كرامة كل فرد”.

آخر تحديث: 22 يوليو 2024 - 15:09
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