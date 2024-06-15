برنت يلتقي الشباب المشاركين في مخيم الفضاء

التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ” جيريمي برنت”، الشباب الليبيين المشاركين في مخيم الفضاء، للعام 2024 المنعقد في أمريكا.

وأعرب “برنت”، في تدوينة نشرتها السفارة في صفحتها الرسمية، أمس الجمعة، عن سروره بلقاء الشباب المنضمين أيضا إلى برنامج التبادل الشبابي والدراسي.

وقال برنت، “ملتزمون بمواصلة دعم الجيل الواعد في ليبيا بفرص تعليمية قيمة وبرامج تبادل ثقافي بناءة بين شعبينا”.

يشار إلى أن مخيم الفضاء، ينظم كل عام في الولايات المتحدة منذ أكثر من 42 سنة، وتشرف عليه وكالة الفضاء الأميركية ” ناسا” ، ويحضره شباب من جميع الولايات الأميركية و150 دولة، ويهتم بأنشطة خاصة بالفضاء ومجالات علمية أخرى.