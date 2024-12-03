«برنت» يُجدد دعم الجهود الليبية لتجاوز الانقسامات وتوحيد المؤسسات

ناقش القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا “جريمي برنت” مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة و إبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وأهمية حماية استقلالية ونزاهة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات التقنية الليبية الحيوية الأخرى بشكل كامل.

وقال برنت في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على حسابها عبر منصة “أكس”، “إن اللقاء الذي الجيد عقد مساء الاثنين بمقر الإقامة في تونس، تم خلاله كذلك التطرق إلى الدور الحاسم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

وأضاف برنت : “أعربنا خلال اللقاء عن تقديرنا لنجاح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إدارة الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في نوفمبر، وهو إنجاز يمكن أن يشكل أساسًا إيجابيًا لإجراء انتخابات بلدية إضافية في الأشهر المقبلة وخلق مسار موثوق نحو انتخابات وطنية ناجحة”.

كما جدد الدبلوماسي الأمريكي التأكد على دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى تجاوز الانقسامات وتوحيد المؤسسات.

القائم بالأعمال جيريمي برنت: "عقدت اجتماعًا جيدا اليوم مع عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس الوزراء، في مقر إقامتي بتونس. ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين #ليبيا والولايات المتحدة، وأهمية حماية استقلالية ونزاهة مصرف #ليبيا… pic.twitter.com/W9lJOwkZTA — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) December 2, 2024