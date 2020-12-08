بروكسل.. تعهد البرازيل بحماية غابات «الأمازون» ضروري لاتفاقية التجارة

صرح سفير الاتحاد الأوروبي في البرازيل إنه إذا لم تقدم البرازيل تعهدا لكبح إزالة غابات الأمازون، فإن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لن يجتاز التصديق في أوروبا.

وأضاف إجناثيو يبانييز أن المحادثات جارية لإضافة تعهد إلى المعاهدة المبرمة العام الماضي وأن الحكومة البرازيلية تدرك ضرورة إنقاذ المفاوضات التي استمرت لعقدين.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شروط لفعل ذلك لكننا نعمل من أجل الحصول على تعهدات واضحة من البرازيل تعيد الثقة.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، قفز معدل إزالة غابات الأمازون المطيرة في البرازيل إلى أعلى مستوى له في 12 عاما سنة 2020 وفقا لبيانات حكومية رسمية، وتفاقم تدمير الغابات منذ تولى الرئيس اليميني جايير بولسونارو منصبه وإضعافه إنفاذ القوانين المتعلقة بالبيئة.