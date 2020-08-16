بروكسل.. عرض بالليزر بديلاً لمهرجان «سجادة الزهور» بسبب كورونا

قدمت بروكسل عرضًا للمقيمين والسياح ليكون بديلا عن عرض “سجادة الزهور” Flower Carpet الذي يقام كل عامين والذي يمثل عرض زهور تقليدي في الساحة المركزية التاريخية في المدينة.

وعرض “سجادة الزهور” الذي تم إلغاؤه بسبب القيود المفروضة جراء فيروس كورونا، تم استبداله بعرض صور عملاقة للزهور بتقنية الليزر في الساحة للمدينة.

وقال المنظمون إن الهدف هو إضفاء نوع من “السحر” عىل أجواء العاصمة البلجيكية بعد إلغاء العديد من الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية بسبب فيروس كورونا بحسب مانقلت قناة يورونيوز.