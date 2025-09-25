بروكسل.. مفوضية الاتحاد الأوروبي تحت الضغط بسبب «مراسلات مفقودة»

في تطور جديد يثير جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي، كشفت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “فيديس” المجري، كينغا غال، عن فتح تحقيق رسمي من قبل أمين المظالم الأوروبي بشأن اختفاء مراسلات نصية بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تتعلق بمفاوضات اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة “ميركوسور”.

وقالت غال عبر منصة “إكس” إن هذه الفضيحة تشبه إلى حد كبير فضيحة “فايزر غيت”، التي تورطت فيها المفوضية سابقاً بسبب تبادل رسائل نصية مفقودة مع رئيس شركة فايزر بشأن عقد شراء لقاحات كورونا.

ويأتي هذا الكشف في ظل معارضة متزايدة لاتفاقية ميركوسور، خاصة من دول مثل بولندا، التي أبدت مخاوف بيئية واقتصادية ودعت إلى عدم توقيع الاتفاقية.

وتسلط هذه الأحداث الضوء مجددًا على انتقادات واسعة موجهة إلى فون دير لاين بخصوص غياب الشفافية في عمل المفوضية الأوروبية، وتثير تساؤلات حول مدى شفافية صنع القرار في أعلى مستويات الاتحاد.