بريد ليبيا تصدر طابعاً بريدياً تخليداً لذكرى تأسيس شركة «الزاوية»

احتفاءً باليوبيل الذهبي في الذكرى الخمسين لتأسيس شركة الزاوية لتكرير النفط ومصفاتها العريقة، جرت بقاعة الشهداء بالمقر الرئيس للشركة مراسم اعتماد طابع بريدي تذكاري خاص بالمناسبة، بمعية رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا الأستاذ سامي الغزيوي ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط المهندس عماد بن كورة.

ويأتي إصدار هذا الطابع “تعبيراً عن الشراكة الوثيقة بين قطاع البريد وقطاع الطاقة في ليبيا، وتقديراً لدور شركة الزاوية لتكرير النفط المحوري في الاقتصاد الوطني، كما سيخلد هذا الطابع ذكرى التأسيس ليكون حلقة وصل بين الماضي والمستقبل، وسيعمل بمثابة رسالة تعريفية تجوب أنحاء العالم، بعد تعميمه على كل دول العالم وفقاً للبروتوكول المعمول به عالمياً”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذا الإصدار يعكس بكل وضوح مدى اهتمام شركة بريد ليبيا العريقة، بتوثيق الأحداث التاريخية والاقتصادية الهامة في البلاد، ونشرها للعالم من خلال ثقافة الطوابع البريدية”.