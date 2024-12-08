«بريش» يُشيد بـ«طريق العبور» لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

في خطوةٍ واعدةٍ تعزز مكانة ليبيا كبوابةٍ لأفريقيا، أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن انطلاق العمل في مشروعَي طريقٍ استراتيجيين يربطان شمال القارة بجنوبها، وهما طريق مصراتة – تمنهنت – الحدود النيجرية، وطريق بنغازي – الكفرة – الحدود السودانية.



وأشاد عبد المجيد بريش، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق، في تصريحٍ لشبكة “عين ليبيا” الإعلامية، بهذه الخطوة الجريئة، مؤكداً أنها تمثل تفكيراً استراتيجياً سليماً لبناء البنية التحتية، وتحقيق دورٍ فعّالٍ لليبيا في ربط دول الجوار الأفريقي، مما سيوفر ترابطاً اجتماعياً وتجارياً وسياسياً واعداً.

وأوضح بريش أن هذه المشاريع ستفتح آفاقاً واسعةً لتؤدي ليبيا دور الوسيط الفعّال في تدفق البضائع بين البلدان الأفريقية غير المطلة على البحر، والدول الأوروبية، وحتى الآسيوية مستقبلاً.

ولضمان نجاح هذه المشاريع الطموحة، أكد بريش ضرورة تطوير الموانئ والمطارات الليبية، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، بالإضافة إلى إنشاء سكة حديد لتسهيل حركة النقل بسرعة وتكلفة تنافسية.

وأشار إلى أن هذه الفكرة الرائدة كانت مطروحةً خلال فترة رئاسته لمؤسسة الاستثمار، معرباً عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق.

وتُبشّر هذه المشاريع العملاقة بمستقبلٍ اقتصادي مزدهر لليبيا ودول الجوار، وتؤكد الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه ليبيا في ربط قارات العالم.