بريطانيا: أزمة كورونا لن تنتهي في غضون أسابيع قليلة

حالة الطوارئ المفروضة لم تشهدها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. [رويترز]

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لن تنتهي في الأسابيع القليلة القادمة.

وفي حديث للصحفيين، نوه الوزير البريطاني بأن حالة الطوارئ المفروضة، لم تشهدها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة “رويرتز” عن جنريك قوله، إن جميع أنحاء البلاد تشهد حالة طوارئ، مشيراً إلى أن سلطات بلاده ستحرص على توفير معدات الوقاية لجميع الفرق الطبية.

هذا وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر صناعي تأكيده أن الحكومة البريطانية أمرت عدة شركات، بما فيها “فورد” و”إيرباص” و”رولز رويس” بإنتاج عشرة آلاف جهاز للتنفس الاصطناعي تحتاج إليها سلطات المملكة المتحدة لإنقاذ مزيد من المصابين.

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