بريطانيا.. أزمة وقود والحكومة تدرس استدعاء قوات الجيش للمساعدة

أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، بأن عدة أشخاص تشاجروا في إحدى محطات الوقود في غرب ساسكس في بريطانيا، على خلفية نقص البنزين.

ووفقا للصحيفة، فقد هاجم سائق دراجة نارية، سائقا آخر، ثم تدخل عدة أشخاص آخرين في النزاع.

وتُواجه المملكة المتحدة مشكلات في مجال نقل المواد الغذائية في الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص سائقي الشاحنات وكذلك عدم توفر ناقلات الوقود.

وحثت الحكومة البريطانيين على عدم الذعر، لكن الكثيرين بدأوا في شراء الوقود وتخزينه، ونتيجة لذلك، قررت محطات الوقود تسليم كل زبون فقط ما قيمته 30 جنيه إسترليني كحد أقصى.

Brawl breaks out between moped drivers at a petrol station as motorists struggled to fill up pic.twitter.com/Cs2SE6KSLB

— The Sun (@TheSun) September 27, 2021