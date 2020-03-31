بريطانيا: أعداد وفيات كورونا صادمة جداً ولا نعرف متى سنصل الذروة

ارتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1284 إلى 1651 حالة. [رويترز]

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت “صادما جدا”، مشددة على أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد، ولا يمكن التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، قوله في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء: “وتيرة ارتفاع عدد الوفيات صادمة للغاية ومزعجة ومقلقة”.

وأضاف: “لا يوجد حاليا موعد أو تاريخ زمني محدد مثل عيد القيامة نعلم أن الذروة ستأتي فيه.. هذا الأمر يعتمد على التصرفات التي سنقوم بها نحن جميعا”.

وأردف يقول: “يمكننا تأجيل الذروة من خلال الخطوات التي سنتخذها”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفادت السلطات الصحية البريطانية، بارتفاع كبير في عدد المتوفين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بواقع 367 حالة في غضون الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن هيئة الصحة الوطنية البريطانية، تسجيل 367 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين من 1284 إلى 1651 حالة، بنسبة 29%.

وأشارت إلى أن المرضى، الذين تم تسجيل وفياتهم اليوم الماضي، تراوحت أعمارهم بين 19 و98 عاما، وكلهم تقريبا، باستثناء 28 مصابا، عانوا من أمراض أخرى.

من جانيها، أعلنت السلطات الصحية في إسكتلندا عن تسجيل 60 وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تحدثت الجهات المعنية في ويلز عن 69 حالة.

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