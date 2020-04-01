بريطانيا.. أول 3 أطباء يتوفون جراء كورونا مسلمون

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيرو من 1789 إلى 2352 شخصا. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية من 1789 إلى 2352 شخصا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع منذ أمس بـ4324 حالة جديدة، من 25150 إلى 29474.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 153 ألفا من مواطني بريطانيا أخضعوا حتى الآن لفحص كورونا.

هذا وقالت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، إن أول 3 أطباء لقوا مصرعهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، هم من المسلمين، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وذكر موقع “ميدل إيست مونيتور”، أن اثنين من أصول سودانية، والثالث باكستاني، وهم أول أطباء في المملكة المتحدة يموتون بسبب كورونا، إذ كانوا على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن الطبيب عادل الطيار (36 عاما)، أول جراح يعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يموت في المملكة المتحدة بسبب كورونا.

وأوضحت نقلا عن عائلته، أن الطيار (سوداني الأصل) توفي في 25 مارس/ آذار الفائت، غربي لندن.

والطبيب الثاني هو حبيب زيدي، باكستاني الأصل (76 عاما)، توفي حين كان في العناية المشددة بمستشفى ساوث إند، بإسكس، وذلك بعد 24 ساعة من نقله للمستشفى في 24 مارس الفائت، وفق “بي بي سي”.

أما الطبيب الثالث، فهو أمجد الحوراني (55 عاما)، توفي السبت الماضي في مستشفى ليستر الملكي، وذلك إثر إصابته بكورونا وخضوعه للعلاج خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب صحيفة “التايمز”.

والحوراني (سوداني الأصل)، أخصائي أذن وأنف وحنجرة، كان في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، حيث انتقل إليه الفيروس على ما يبدو من المرضى الذين كان يعالجهم، وفق الصحيفة نفسها.

اقترح تصحيحاً