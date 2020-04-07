بريطانيا: إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء بـ«كورونا»

مايكل جوف ما زال مستمرا في أداء عمله

أكد تلفزيون “آي.تي.في” أن الوزير مايكل جوف يخضع للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد عائلته.

وقال التلفزيون إن جوف، أحد أكبر الأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ما زال مستمرا في أداء عمله.

وكان جوف قد كشف الثلاثاء أن رئيس الوزراء لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: “بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس (الواقع قبالة مبنى البرلمان في وسط لندن) ونصلي من أجله وأجل أسرته”.

وتابع: “نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن”، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

كما أكد أنه حصل على الأوكسجين لكنه ليس موضوعا تحت جهاز تنفسي.

إلى ذلك، أوضح أنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة جونسون على أنها التهاب رئوي، مضيفاً أنه يعاني من أعراض خطيرة للفيروس.

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