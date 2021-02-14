بريطانيا.. إطلاق مرحلة جديدة من حملة التلقيح ضد كورونا

أعلنت بريطانيا أنها ستطلق مرحلة جديدة من حملة التلقيح ضد كورونا لمن أعمارهم بين 65 و69 عاما، مع اقترابها من تحقيق هدفها بتطعيم 15 مليون شخص.

واعتبارا من يوم الاثنين، سيبدأ تطعيم الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما و”الشريحة الأضعف طبيا”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن خدمة الصحة العامة “أن أتش أس”.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن “برنامج التلقيح يتواصل بسرعة غير مسبوقة، وفي وقت نحن على وشك إعطاء اللقاح لكل الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الأربع الأولى ذات الأولوية بحلول الاثنين، نحن مصممون على دعم هذا الزخم من خلال زيادته أكثر”.

وبحسب الأعداد الأخيرة، حصل 14.556.827 شخصا على الجرعة الأولى و534869 على الجرعة الثانية من اللقاح، مع احتساب عدد الأشخاص الملقحين حتى يوم الجمعة ضمنا.