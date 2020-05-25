بريطانيا.. إعادة فتح المدارس الابتدائية جزئياً

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن إعادة فتح أبواب المدارس الابتدائية جزئيا اعتبارا من بداية يونيو، رغم ما تثيره هذه الخطوة من جدل بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن جونسون قوله، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن العودة إلى مقاعد الدراسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات وبين عشر سنوات و11 سنة.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن طلاب الصفوف الثانوية سيعودون لاحقا للتحضير للامتحانات اعتبارا من 15 يونيو.

هذا وتُثير مسألة إعادة فتح المدارس جدلا في البلاد، التي تُسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في أوروبا، وثاني أعلى معدل إصابات بين دول القارة.

من جهتها طالبت نقابات المعلمين، الأسبوع الماضي، الحكومة بإعادة النظر في قرار إعادة فتح المدارس نظرا لاستمرار المخاوف الصحية.

وكانت سلطات محلية عدة في بريطانيا قد استبعدت إعادة فتح المدارس في أول يونيو، في حين قررت اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية إبقاء المدارس مغلقة الشهر المقبل.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها الحكومة، تم تسجيل نحو 37 ألف وفاة لأشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، علما أن هذا الرقم قد يرتفع إلى أكثر من 41 ألفا لوجود وفيات يشتبه بأنها ناجمة عن الوباء.