بريطانيا.. إمكانية التوصل لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي في يوليو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الخلافات العالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفهومة جيدا وإنه يمكن إبرام اتفاق في يوليو تموز إذا مُنحت المفاوضات مزيدا من الطاقة من الآن فصاعدا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون قوله: “لا أعتقد أننا في الواقع بعيدون كل البعد عن بعضنا البعض، لكن ما نحتاجه الآن هو رؤية القليل من الطاقة في المفاوضات”ز

وأشار إلى أنه أخبر كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي بأن هناك حاجة إلى “وضع نمر في خزان” المحادثات.

وأضاف: “من الأفضل أن نسرع في القيام بذلك، ولا نرى سببا يمنعكم من إتمام ذلك في يوليو… قطعا لا أريد أن أرى ذلك يستمر حتى الخريف أو الشتاء كما يرغبون في بروكسل على ما أعتقد. لا أفهم سببا لذلك، لذا دعونا نفعلها”.

واتفق جونسون وزعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف المحادثات حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نفاد الوقت في نهاية العام.

وذكر بيان مشترك، بعد انضمام جونسون إلى زعماء المؤسسات الرئيسية الثلاث في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الفيديو: ”اتفق الطرفان… على ضرورة منح المفاوضات قوة دفع جديدة.

وأضاف البيان: “أيد الجانبان الخطط التي اتفق عليها كبار المفاوضين لتكثيف المحادثات في يوليو تموز ولتهيئة أفضل الظروف لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية عام 2020”.

يُشار إلى أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وعلاقتها مع التكتل محكومة الآن بترتيب انتقالي يُبقي القواعد السابقة سارية بينما يتفاوض الجانبان على شروط جديدة.