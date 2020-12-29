بريطانيا: اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا صفحة جديدة لعلاقاتنا

قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، يعتبر صفحة جديدة في علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة لتروس عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم الثلاثاء، أعربت خلالها عن بالغ سعادتها إزاء إبرام الاتفاقية.

وأكدت تروس أن الاتفاقية تهدف لتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين، بشكل أكثر أمانا.

وأضافت: “نعمل على التحضير لاتفاقية أوسع مجالا بحيث تشمل قطاع الخدمات على وجه الخصوص، وأعتقد أننا كدولتين تجاريتين يمكننا تحقيق تسارع كبير في مجال الخدمات، والتجارة التكنولوجية”.

وشددت على أهمية الاتفاقية، خاصة في مجال الحديد والصلب وصناعة السيارات.

وأشارت إلى إمكانية أن تساهم الاتفاقية في زيادة إقبال المستهلك البريطاني على الأدوات الكهربائية والمواد الزراعية التركية.

ووقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.

ووقع وزيرا التجارة من كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بُعد نقله التلفزيون.

وقال وزير التجارة التركي روهصار بكجان إنها ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.

وقالت وزارة التجارة البريطانية يوم الأحد، إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية.

وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019.