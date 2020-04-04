بريطانيا.. ارتفاع حاد في عدد ضحايا كورونا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 41903 حالة. [رويترز]

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً في حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد، بمقدار نحو 20% خلال آخر 24 ساعة، حيث تجاوز المجموع العام 4000 شخص.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس بـ708 حالة جديدة، من 3605 حتى 4313.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.

وأعلنت الوزارة أن أكثر من 183.1 ألفا من مواطني المملكة خضعوا حتى الآن لفحص كورونا، مقارنة مع نحو 173.8 ألف شخص أعلن عنهم أمس.

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