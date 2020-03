بريطانيا.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 759

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 759.

وقالت السلطات في المملكة المتحدة، إن 759 شخصا توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، بارتفاع نسبته 31٪ مقارنة بيوم الخميس 26 مارس، حيث سجلت لندن 578 حالة وفاة، وأثبتت التحاليل إصابة 14579 شخصا..

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد، في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال جونسون في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، إن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأضاف: “على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”.

وتابع: “أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس”.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن جونسون أجرى فحص فيروس كورونا في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة لندن.

هذا وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون عانى من أعراض طفيفة للفيروس، أمس الخميس، وقد أجرى فحصا لتأكيد إصابته بعد أن نصحه بذلك رئيس أطباء إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri