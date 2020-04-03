بريطانيا.. ارتفاع في عدد وفيات كورونا ورئيس الوزراء يُواصل عزله الصحي

ارتفع عدد الوفيات إلى 3605 حالات، بنسبة 23%. [رويترز]

أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، أنه يعاني من أعراض خفيفة، بينها ارتفاع حرارته، مشيراً إلى بقائه في الحجر الصحي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون قوله، في رسالة فيديو نشرها عبر حسابه على تويتر: “على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقد قمت بعزلة مدتها 7 أيام، للأسف ما زلت أعاني من أعراض، وهي أعراض بسيطة، ولا تزال حرارتي مرتفعة”.

وأضاف جونسون: “بناء على نصيحة الحكومة، يجب أن أواصل عزلتي حتى تنتهي هذه الأعراض”.

من جانبه أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة للصحفيين، الخميس، بأن رئيس الوزراء لا يزال يعاني من أعراض طفيفة.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020

وأعلن جونسون الأسبوع الماضي، إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيعزل نفسه في داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

ودعا جونسون البريطانيين إلى الالتزام بقواعد البقاء في المنزل ما لم يكن من الضروري الخروج، وقال: “لقد بذلت هذه الدولة جهدا كبيرا، وتضحية كبيرة، أثرت بشكل جيد للغاية في تأخير انتشار الفيروس”.

يأتي ذلك في حين، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل خلال اليوم الماضي من 2921 إلى 3605 حالات، بنسبة 23%، ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة المتحدة.

وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قِبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة، ووصل إلى نقطة 38168 بعد أن كان على مستوى 33718 أمس الخميس.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للفحوص الطبية الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد، التي تم إجراؤها في المملكة المتحدة، يبلغ حاليا 173784.

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