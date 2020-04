بريطانيا.. ارتفاع في عدد وفيات كورونا ورئيس الوزراء يُواصل عزله الصحي

أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، أنه يعاني من أعراض خفيفة، بينها ارتفاع حرارته، مشيراً إلى بقائه في الحجر الصحي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون قوله، في رسالة فيديو نشرها عبر حسابه على تويتر: “على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقد قمت بعزلة مدتها 7 أيام، للأسف ما زلت أعاني من أعراض، وهي أعراض بسيطة، ولا تزال حرارتي مرتفعة”.

وأضاف جونسون: “بناء على نصيحة الحكومة، يجب أن أواصل عزلتي حتى تنتهي هذه الأعراض”.

من جانبه أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة للصحفيين، الخميس، بأن رئيس الوزراء لا يزال يعاني من أعراض طفيفة.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0