عربي ودولي

بريطانيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 1284 حالة

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 مارس 2020 - 16:43
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عربي ودولي
إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 19522 حالة. [رويترز]

أفادت وكالة “رويترز” بأن هيئة الصحة الوطنية البريطانية، أعلنت اليوم الاثنين وفاة 159 شخصا في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284.

وأعلنت السلطات البريطانية، يوم الأحد، عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ يوم السبت من 1019 إلى 1228.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 19522 حالة.

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