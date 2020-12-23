بريطانيا.. اكتشاف سلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية في بلاده، اكتشفت سلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أقل من أسبوع من اكتشاف سلالة ثانية من الفيروس.

وأوضح وزير الصحة البريطاني، أنه تم رصد حالتين مصابتين بهذه السلالة الحديثة، مشيراً إلى أن الحالتين المصابتين بالسلالة الجديدة من الفيروس، قدمتا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القلية الماضية، داعياً جميع القادمين من الدولة الإفريقية إلى عزل أنفسهم.

ونقلت وكالة “رويترز” وزير الصحة قوله، “إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا مثيرة للقلق بدرجة كبيرة، وسريعة الانتقال، كما يبدو أنها تتحور بدرجة أسرع من سابقتها التي تم اكتشافها أيضاً في المملكة المتحدة”.

وأعلن هانكوك، أن شركة “أسترازينيكا” قدمت حزمة بيانات كاملة حول لقاحها المضاد لفيروس كورونا لهيئة الدواء البريطانية، وذلك للحصول على الموافقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي باتجاه قرار لتوزيع اللقاح، الذي يتم تصنيعه بالفعل في المملكة المتحدة.

كما كشف وزير الصحة أن المزيد من المناطق في إنجلترا ستوضع في تصنيف أعلى لقيود فيروس كورونا في محاولة لكبح تفشي السلالة الجديدة للفيروس التي تعد أكثر قابلية للانتشار، من السلالتين السابقتين للفيروس.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح “فايزر”، في مناطق كثيرة في دور رعاية المسنين، مشدداً على أن برنامج التطعيم هو الطريق للتخلص من الفيروس، لأنه كلما زاد التطعيم “أصبح بلدنا أكثر أماناً، واقتربنا أكثر من إنقاذ الناس من الإصابة”.

وشدّد الوزير على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة، فيما فرضت الحكومة قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحي فورا.

وأعرب هانكوك عن شكر حكومة لندن لسلطات جنوب إفريقيا على ما أبدته من انفتاح وشفافية في التعاون بشأن السلالة الجديدة.

وسبق أن أعلنت السلطات البريطانية مؤخرا عن رصد سلالة جديدة من كورونا، ما أدى إلى فرض قيود في غاية الصرامة في العاصمة لندن ومساحات واسعة من جنوب شرقي إنجلترا.

وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سببا لانتشار مرض “كوفيد-19″ بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%.

وأكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتُشفت في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19” هناك.

وبدأت عدة دول إعلان حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا، تفاديا لتفشي السلالة الجديدة من كورونا التي أعلن عنها.