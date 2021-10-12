بريطانيا.. البطالة تنخفض إلى 4.5% في الربع الثالث من العام الجاري

سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من 2021، انخفاضاً إلى 4.5 بالمئة، وهو ما يعكس استمرار تعافي سوق العمل منذ أزمة كورونا، بحسب ما أفاد مكتب الإحصاء البريطاني.

وأفادالمكتب في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن معدل البطالة انخفض من مستوى 4.9 بالمئة خلال الربع الثاني 2021، لكنه أعلى بـ 0.5 نقطة مئوية عما كان عليه قبل الوباء (4 بالمئة) بنهاية 2019.

وزاد معدّل التوظيف في المملكة ليصل إلى 75.3 بالمئة للفترة من يونيو إلى أغسطس 2021، من 74.8 بالمئة في الربع السابق له.

ولكن يبقى معدّل التوظيف دون المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا (ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020) بـ 1.3 نقطة مئوية، حيث كان 76.6 بالمئة.

وارتفع عدد الموظفين في المملكة المتحدة بـ 207 ألف ليبلغ 29.2 مليون موظف في نهاية سبتمبر 2021، وبالتالي العودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في فبراير 2020.

والشهر الماضي، قال مكتب الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة نما خلال الربع الثاني 2021، بنسبة 23.6 بالمئة على أساس سنوي.

وبدأ اقتصاد المملكة التعافي منذ الربع الثاني من العام الحالي مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه يُواجه تباطؤا حادا خلال الآونة الأخيرة بفعل أزمات ما بعد الإغلاق، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.