بريطانيا.. الملك «تشارلز» يُكلف «سوناك» بتشكيل الحكومة

عيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، ليكون ثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.



وقبل الملك البريطاني تشارلز الثالث، اليوم الثلاثاء، استقالة ليز تراس من منصبها كرئيسة للوزراء بعد 49 يوما فقط.

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام أن الملك قبل “بلطف” استقالة تراس، مشيرا إلى أن “الملك استقبل تراس عضو البرلمان التي قدمت استقالتها كرئيسة للوزراء، وقد قبل الملك الاستقالة”.

والتقى الملك البريطاني بسوناك في قصر باكنغهام لتنصيبه رسميا رئيسا للوزراء، عقب تسلمه استقالة ليز تراس من ذلك المنصب.

وتعهد سوناك في أول تصريح له أمام بوابة “10 داونينغ ستريت”، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، بتحقيق الاستقرار والوحدة في المملكة المتحدة.

وقال سوناك، البالغ من العمر 42 عاما، إن البلاد تحتاج إلى الاستقرار والوحدة، مؤكدا شعوره بالفخر والشرف لخدمة حزب المحافظين.

وحذر من “قرارات صعبة” ستُتخذ لإصلاح “الأخطاء” التي ارتُكبت في عهد ليز تراس التي اضطرّت إلى الاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.

وأضاف: “سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة بالاقتصاد في قلب برنامج هذه الحكومة، وهذا يعني أنّ هناك قرارات صعبة يجب أن تُتخذ”.

وجاء فوز سوناك بالتزكية بعد انسحاب وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت من السباق، قبل دقائق من الموعد النهائي للترشح.

ويشكل اختيار سوناك للمنصب حدثا في تاريخ المملكة المتحدة، فقد أصبح أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض من أصول آسيوية يصل إلى هذا المنصب، والأصغر سنا منذ 200 عام.