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عربي ودولي

بريطانيا.. انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية بكورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 أبريل 2020 - 15:58
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عربي ودولي
انخفاض ملموس في حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في بريطانيا. [رويترز]

شهدت بريطانيا، اليوم الأحد، انخفاضاً ملموساً في حصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد، مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال آخر 24 ساعة 596 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يمثل أدنى أدنى حصيلة وفيات يومية بسبب الفيروس في المملكة المتحدة منذ السادس من أبريل.

وسُجِلت في المملكة المتحدة أمس 888 وفاة ناجمة عن كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في مستشفيات البلاد بلغت 16060 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5850 حالة جديدة إلى 120067 إصابة.

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