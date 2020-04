بريطانيا.. انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية بكورونا

شهدت بريطانيا، اليوم الأحد، انخفاضاً ملموساً في حصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد، مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية خلال آخر 24 ساعة 596 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يمثل أدنى أدنى حصيلة وفيات يومية بسبب الفيروس في المملكة المتحدة منذ السادس من أبريل.

وسُجِلت في المملكة المتحدة أمس 888 وفاة ناجمة عن كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في مستشفيات البلاد بلغت 16060 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5850 حالة جديدة إلى 120067 إصابة.

As of 9am 19 April, 482,063 tests have concluded, with 21,626 tests on 18 April.



372,967 people have been tested of which 120,067 tested positive.



As of 5pm on 18 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 16,060 have sadly died. pic.twitter.com/sO9IRInBsu