بريطانيا.. برلماني يُقرر صوم أسبوع من رمضان لفهم المسلمين بشكل أفضل

البرلماني البريطاني يأمل في معرفة المزيد عن العقيدة الإسلامية وعن نفسه أيضاً. [غيتي]

أعلن برلماني بريطاني، الوم الجمعة، أنه سيصوم أول أسبوع من شهر رمضان المبارك لفهم ماذا يعني هذا الشهر للمسلمين، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.



ونقلت “الأناضول” عن باول بريستو، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين في مدينة بيتربورو شرقي إنجلترا، قوله في مقطع فيديو على حسابه في تويتر، إنه قرر صوم أول أسبوع من رمضان لمشاركة المسلمين تجربة الصيام ولفهم ماذا يعني رمضان بالنسبة لهم.

وقال بريستو إن “رمضان هو وقت للتأمل الروحي، وتحسين الذات والإكثار من العبادات”.

وأضاف: “قررت أنا أيضا الصوم خلال الأسبوع الأول من رمضان. رغم أني لست مسلما لكني أشعر أنه من المهم أن أشارك هذه التجربة مع نحو 20 ألف مسلم يعيشون في مدينتي بيتربورو”.

ونوه بأنه يود أن يفهم ما يفعله المسلمون وماذا يعني رمضان بالنسبة لهم.

وأوضح البرلماني البريطاني لصحيفة “بيتربورو تلغراف” المحلية أنه يأمل في معرفة المزيد عن العقيدة الإسلامية وعن نفسه أيضاً.

وقال إن دروس الانضباط الذاتي والتضحية والتعاطف مع المحتاجين هي متاحة للجميع، وإن الكرم لا يقتصر على عقيدة معينة.

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