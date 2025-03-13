بريطانيا تؤكّد التزامها بدعم ليبيا في مختلف المجالات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء “متابعة قرب افتتاح مركز إصدار التأشيرات البريطانية في طرابلس، بعد أكثر من 10 سنوات من التوقف، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتعزيز العلاقات الثنائية”.

كما ناقش الجانبان، “مبادرة تجويد تعليم اللغة الإنجليزية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وتوفير فرص تدريبية للمعلمين والطلاب، في إطار تعزيز مهارات الشباب الليبي وتأهيلهم لسوق العمل”.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، “أهمية تطوير التعاون بين البلدين”، فيما جدد السفير البريطاني “التزام بلاده بدعم ليبيا في مختلف المجالات”.