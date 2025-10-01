بريطانيا تتجه لإطلاق «المستشفى الإلكتروني» عام 2027

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن خطة طموحة لإطلاق خدمة “المستشفى الإلكتروني” (NHS Online) بحلول عام 2027، في محاولة جادة لإنهاء أزمة قوائم الانتظار الطويلة التي يعاني منها النظام الصحي البريطاني.

ووفقًا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، تقوم الفكرة على تمكين المرضى الذين يحيلهم الأطباء العامون إلى المستشفيات من التواصل مباشرة مع الاستشاريين عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو، بدلًا من الانتظار لفترات طويلة لحضور المواعيد بشكل شخصي.

وخلال خطابه أمام مؤتمر حزب العمال في مدينة ليفربول، أكد ستارمر أن هذه الخطوة ستمنح المرضى فرصة الحصول على رعاية أسرع وأكثر مرونة، إلى جانب تمكينهم من التحكم بشكل أفضل في مواعيدهم الطبية، معتبرًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الصحية في بريطانيا.

وبهذا الإعلان، تسعى الحكومة البريطانية إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يضمن تحسين تجربة المرضى والتخفيف من الضغوط التي تواجه المستشفيات.