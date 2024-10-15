بريطانيا تتخذ قراراً غريباً بحقّ العاطلين عن العمل

يعد “مرض السمنة” من الأمراض الشائعة والمنتشرة حول العالم أجمع، حيث تعمل العديد من البلدان لتداركه عبر اتخاذ اجراءات مختلفة.

وفي هذا السياق، وتفاديا لانتشار مرض السمنة، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، “أنه سيتم إعطاء العاطلين عن العمل الذين يعانون من السمنة حقنا لإنقاص الوزن لمعرفة كيف يمكن أن يساعد ذلك في تقليل معدل البطالة في البلاد”.

وبحسب صحيفة “التلغراف”، قال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنغ: “إن مشكلة السمنة بين السكان أصبحت مكلفة للغاية بالنسبة للرعاية الصحية البريطانية”، مضيفا: “إن اتساع محيط الخصر لدينا يضع أيضا ضغطا كبيرا على الرعاية الصحية، حيث يكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 11 مليار جنيه إسترليني سنويا، حتى أكثر من التدخين، وهو ما يعيق اقتصادنا”.

وأضاف: “نتيجة لذلك، يضطر الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى أخذ 4 أيام مرضية إضافية كل عام، ويضطر الكثير منهم إلى ترك وظائفهم تماما”، قائلا: “سيتم إعطاء العاطلين عن العمل حقنا لإنقاص الوزن بموجب خطط الحكومة لإعادتهم إلى العمل”.

وبحسب وزير الصحة، “ستحصل بريطانيا، على استثمار بقيمة 279 مليون جنيه استرليني (نحو 364.79 مليون دولار) من شركة ليلي للأدوية، وسيتم استخدام الأموال لتطوير أدوية وعلاجات جديدة للأشخاص الذين يعانون من السمنة”.