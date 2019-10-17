بريطانيا تتوصل لاتفاق عادل مع الاتحاد الأوروبي حول بريكسيت

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أن بلاده توصلت لاتفاق جديد حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

وقال جونسون:

“الآن على البرلمان أن يتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول يوم السبت حتى نتفرغ لأولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة، الخدمات الصحية، الجرائم العنيفة والبيئة”.

هذا وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن توصل الطرفيين للاتفاق الجديد، قائلاً: