بريطانيا تجدد دعم المسار السياسي في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، حيث جرى بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.

وشمل اللقاء مناقشة الجهود الدولية لدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والدفع نحو تحقيق الاستقرار، وتسريع وتيرة العملية السياسية، بما في ذلك الإعداد للانتخابات المقبلة والمضي قُدماً نحو تسوية شاملة تُنهي المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد السفير البريطاني خلال اللقاء دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الليبي، مشيداً بما تبذله السلطات الليبية من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، ثمّن الباعور، الدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.

هذا وتُعد العلاقات الليبية البريطانية علاقات تاريخية تعود إلى منتصف القرن العشرين، وتطورت في مجالات متعددة أبرزها التعاون الأمني، والتنسيق السياسي، والدعم التنموي. وتسعى لندن باستمرار إلى دعم الاستقرار في ليبيا من خلال مشاركتها الفاعلة في جهود المجتمع الدولي والبعثة الأممية.