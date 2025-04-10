بريطانيا تحدّث إرشادات السفر الخاصة إلى ليبيا

في خطوة تعكس مؤشرات على تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية ببعض المدن الليبية، حدّثت وزارة الخارجية البريطانية إرشادات السفر الخاصة إلى ليبيا.

وأبقت الوزارة البريطانية، “على تحذيرها من السفر إلى معظم مناطق البلاد، لكنها خفّفت من درجة التحذير إلى تجنّب السفر غير الضروري إلى كل من طرابلس، وبنغازي، ومصراتة”.

ووفق منصة “حكومتنا”، “يُعد هذا التعديل إشارة إيجابية إلى وجود مستوى معين من الاستقرار في هذه المدن”.

وكانت الخارجية البريطانية، “أدرجت ليبيا بأكملها ضمن المناطق عالية الخطورة خلال السنوات الماضية، نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة، ويُعد هذا التحديث أول تخفيف جزئي في هذا التصنيف منذ سنوات”.

يذكر أن البلدان تربطهم علاقات وثيقة، وفي مارس الفائت، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وتناول اللقاء “متابعة قرب افتتاح مركز إصدار التأشيرات البريطانية في طرابلس، بعد أكثر من 10 سنوات من التوقف، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتعزيز العلاقات الثنائية”.