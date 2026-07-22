بريطانيا تعلن تحديثاً مهماً بشأن السفر إلى ليبيا

أعلنت الحكومة البريطانية خفض مستوى التحذير من السفر إلى عدد من المناطق الليبية، بعد تحديث إرشاداتها الرسمية الخاصة بالسفر، لتشمل مدينتي البيضاء ودرنة ومنطقة الجبل الأخضر، في خطوة تعكس تعديل تقييم لندن للوضع الأمني في تلك المناطق.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، في تحديث نشرته الثلاثاء ضمن نصائح السفر الرسمية، إن المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمدينتي البيضاء ودرنة، إضافة إلى منطقة الجبل الأخضر، أصبحت مصنفة ضمن المستوى الأصفر، بعد أن كانت مدرجة سابقًا ضمن نطاق التحذير الأحمر.

ويعني التصنيف الأصفر أن السلطات البريطانية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى هذه المناطق إلا في حالات الضرورة القصوى، مقارنة بالتصنيف الأحمر الذي كان يشير إلى تجنب السفر بشكل كامل بسبب مستوى المخاطر المرتفع.

وأوضحت السفارة البريطانية أن تعديل التصنيف جاء ضمن المراجعات الدورية التي تجريها الجهات المختصة في المملكة المتحدة لتقييم الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق الليبية، بهدف توفير إرشادات محدثة للمواطنين البريطانيين الراغبين في السفر.

ويأتي هذا التحديث بعد خطوة مماثلة اتخذتها الحكومة البريطانية في 16 يونيو الماضي، عندما خفّضت مستوى التحذير الخاص بالعاصمة الليبية طرابلس من اللون الأحمر إلى الأصفر، مع استمرار التوصية بتجنب السفر إلى مدينتي بنغازي ومصراتة إلا عند الضرورة.

وأكدت السفارة البريطانية أن الدعم القنصلي المباشر لا يزال غير متوفر داخل ليبيا، داعية المواطنين البريطانيين الموجودين في طرابلس أو الذين يخططون لزيارتها إلى اتخاذ ترتيبات أمنية مناسبة، ووضع خطط طوارئ مسبقة تحسبًا لأي تطورات.

كما أشارت التحديثات البريطانية إلى استمرار وجود مخاطر إقليمية مرتبطة باحتمالات تصاعد التوترات في المنطقة، موضحة أن أي تغيرات أمنية مفاجئة قد تؤثر على حركة السفر وتؤدي إلى تداعيات غير متوقعة.

ودعت السفارة المواطنين البريطانيين إلى متابعة الإرشادات الرسمية باستمرار، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق ظروفهم الشخصية وطبيعة تحركاتهم داخل ليبيا.

ويعتمد نظام تصنيف السفر البريطاني على مستويات متعددة لتحديد درجة المخاطر في الدول والمناطق المختلفة، حيث يتم تحديث هذه التصنيفات بناءً على تقييمات أمنية وسياسية تشمل التطورات الميدانية، ومستوى الاستقرار، وقدرة الجهات الرسمية على تقديم الدعم.

ويأتي تعديل التحذير بشأن البيضاء ودرنة والجبل الأخضر في وقت تواصل فيه ليبيا جهودها لتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، وسط اهتمام دولي بتطورات الأوضاع في مختلف مناطق البلاد.