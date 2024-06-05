بعد مرور نحو عامين على توليه العرش خلفا للملكة الراحلة “إليزابيث الثانية”، بدأت بريطانيا تداول أوراق نقدية تحمل صورة “الملك تشارلز”، اليوم الأربعاء،.

وقال بنك إنجلترا: “ستظهر صورة “الملك تشارلز” على الأوراق من فئات 5 و10 و20 و50 جنيها إسترلينيا التي يُصدرها البنك، وسيستمر تداول الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة إليزابيث”.

وأضاف البنك: “هذا النهج يتماشى مع توجيهات العائلة المالكة لتقليل التأثير البيئي والمالي لهذا التغيير، وهذا يعني أن عامة الشعب سيرى عملات الملك تشارلز الثالث بشكل تدريجي للغاية”.

وكانت الملكة إليزابيث أول من تظهر على الأوراق النقدية البريطانية بخلاف العملات النقدية في إنجلترا التي تحمل صور ملوك وملكات إنجلترا منذ أكثر من 1000 عام.