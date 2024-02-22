بريطانيا تدرس فرض قيود على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت بريطانيا أنها تدرس فرض قيود على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، إذا اجتاحت مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن المملكة المتحدة تدرس تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمر “هجوم” رفح، مشيرة إلى أن الضغوط الدبلوماسية تتزايد على لندن لتحذو حذو الدول الأخرى وتعلق مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، مع تدهور الوضع في غزة.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة البريطانية ستدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، قدما في “هجوم” بري مدمر محتمل على مدينة رفح.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وزارية بريطانيا، تأكيدها بأنه وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي قرار بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، إلا أن بريطانيا لديها القدرة على الرد بسرعة إذا قالت المشورة القانونية للوزراء إن “إسرائيل” تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وكان وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل، أكد في وقت سابق، أن الهجوم على رفح يمثل خطًا أحمر بالنسبة للحكومة البريطانية، مضيفا أن بريطانيا تحث “الحكومة الإسرائيلية” على عدم شن “هجوم” يمكن أن يكون له عواقب مدمرة.